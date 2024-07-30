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30 июля, 17:09

На Урале 10-летний мальчик сбежал из дома после того, как бабушка назвала его приёмным

В Екатеринбурге пропавший на велосипеде 10-летний мальчик найден живым

В Екатеринбурге пропавший на велосипеде 10-летний мальчик найден живым. Обложка © УМВД по городу Екатеринбургу

В Екатеринбурге пропавший на велосипеде 10-летний мальчик найден живым. Обложка © УМВД по городу Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции вместе с волонтёрами нашли пропавшего накануне 10-летнего мальчика. Школьник уехал из дома в СНТ "Мечта" на велосипеде и не пришёл ночевать.

В Екатеринбурге пропавший на велосипеде 10-летний мальчик найден живым. Фото © Telegram / Ural Mash

В Екатеринбурге пропавший на велосипеде 10-летний мальчик найден живым. Фото © Telegram / Ural Mash

"Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске", — заявили в местном подразделении поискового отряда "Лиза алерт".

По данным телеграм-канала Ural Mash, мальчик ушёл из дома после того, как пьяная бабушка назвала его приёмным, хотя это не так. Школьник сильно переживал, что родители усыновили его, и сбежал. Некоторые местные СМИ пишут, что его в итоге нашли у тёти.

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Ранее Life.ru писал о трагедии, которая разыгралась в другой уральской семье. В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой в присутствии 4-летнего сына. Малыш сидел над телом мамы до прихода бабушки.

Никита Осипов
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