В Свердловской области в районе поисков пропавшего парня с ДЦП нашли тело

В Красноуфимском районе Свердловской области уже седьмые сутки продолжаются поиски 20-летнего Данила Багаутдинова из Екатеринбурга. Парень, больной детским церебральным параличом, пропал 21 июля в деревне Татарская Еманзельга, когда ушёл на прогулку.

По данным E1.RU, поисковая операция, всё время осложнявшаяся дождями и непроходимым рельефом, может закончиться трагедией: источник утверждает, что в соседней деревне нашли тело. Это сообщение проверяют. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Данил Багаутдинов, пропавший в Свердловской области. Фото © Lizaalert.org