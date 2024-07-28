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28 июля, 14:49

В Свердловской области в районе поисков пропавшего парня с ДЦП нашли тело

Волонтёры "ЛизаАлерт". Обложка © Lizaalert.org

Волонтёры "ЛизаАлерт". Обложка © Lizaalert.org

В Красноуфимском районе Свердловской области уже седьмые сутки продолжаются поиски 20-летнего Данила Багаутдинова из Екатеринбурга. Парень, больной детским церебральным параличом, пропал 21 июля в деревне Татарская Еманзельга, когда ушёл на прогулку.

По данным E1.RU, поисковая операция, всё время осложнявшаяся дождями и непроходимым рельефом, может закончиться трагедией: источник утверждает, что в соседней деревне нашли тело. Это сообщение проверяют. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Данил Багаутдинов, пропавший в Свердловской области. Фото © Lizaalert.org

Данил Багаутдинов, пропавший в Свердловской области. Фото © Lizaalert.org

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Ранее в Приморье пропал семилетний мальчик, отдыхавший с родителями на пляже. Поиски продолжаются уже третий день. Известно, что после тревожных новостей в открытом море нашли спасательный круг.

Матвей Константинов
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