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15 июля, 12:00

Четырёхлетний малыш до прихода бабушки сидел над телом покончившей с собой мамы на Урале

В Екатеринбурге 36-летняя женщина покончила с собой в присутствии 4-летнего сына

Екатеринбурженка покончила жизнь самоубийством в присутствии своего четырёхлетнего сына. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"В момент совершения суицида в квартире находился малолетний ребёнок женщины, воспитанник детского сада. В данное время он доставлен в детскую больницу № 9", — рассказал источник.

Труп женщины обнаружила её мать. Всё это время рядом с телом был её маленький сын. При этом погибшая жаловалась на некую женщину, но следователи не смогли найти её контакты в телефонной книге погибшей. В СК подробности дела не раскрыли. Отмечается, что мальчика после пережитого отправят на реабилитацию в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

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Ранее Life.ru рассказывал, что коуч-энергопрактик Ольга Цветкова покончила с собой около здания Кубанского аграрного университета на улице Калинина в Краснодаре. Женщина была автором более двух тысяч материалов об устройстве мира человека. Следователи проводят проверку по факту трагедии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paul Biryukov

Александра Мышляева
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