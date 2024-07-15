Четырёхлетний малыш до прихода бабушки сидел над телом покончившей с собой мамы на Урале

Екатеринбурженка покончила жизнь самоубийством в присутствии своего четырёхлетнего сына. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"В момент совершения суицида в квартире находился малолетний ребёнок женщины, воспитанник детского сада. В данное время он доставлен в детскую больницу № 9", — рассказал источник.

Труп женщины обнаружила её мать. Всё это время рядом с телом был её маленький сын. При этом погибшая жаловалась на некую женщину, но следователи не смогли найти её контакты в телефонной книге погибшей. В СК подробности дела не раскрыли. Отмечается, что мальчика после пережитого отправят на реабилитацию в специализированное учреждение для несовершеннолетних.