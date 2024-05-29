Автор "Терапии жизнью" покончила с собой перед университетом в Краснодаре

Коуч-энергопрактик Ольга Цветкова покончила с собой около здания Кубанского аграрного университета на улице Калинина в Краснодаре накануне вечером. Прибывшие медики не успели спасти женщину. Об этом пишет SHOT.

Ранее за женщиной не было замечено каких-либо суицидальных наклонностей. В прошлом году в апреле она пропала из дома, после чего волонтёры разыскивали её около трёх недель. В соцсетях 40-летняя Ольга Цветкова продвигала свой авторский проект "Терапия жизнью", называла себя психологом, писательницей и исследовательницей, а также помогала прорабатывать кармические отношения. Она является автором более двух тысяч материалов об устройстве мира человека. Следователи ведут проверку по факту трагедии.