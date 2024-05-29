Автор "Терапии жизнью" покончила с собой перед университетом в Краснодаре
Коуч-энергопрактик Цветкова покончила с собой перед университетом в Краснодаре
Ольга Цветкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tcvetok
Коуч-энергопрактик Ольга Цветкова покончила с собой около здания Кубанского аграрного университета на улице Калинина в Краснодаре накануне вечером. Прибывшие медики не успели спасти женщину. Об этом пишет SHOT.
Ранее за женщиной не было замечено каких-либо суицидальных наклонностей. В прошлом году в апреле она пропала из дома, после чего волонтёры разыскивали её около трёх недель. В соцсетях 40-летняя Ольга Цветкова продвигала свой авторский проект "Терапия жизнью", называла себя психологом, писательницей и исследовательницей, а также помогала прорабатывать кармические отношения. Она является автором более двух тысяч материалов об устройстве мира человека. Следователи ведут проверку по факту трагедии.
Ранее в Нью-Йорке мужчина попытался свести счёты с жизнью у здания суда, где в это время проходил процесс над Дональдом Трампом. Перед самоубийством он появился в парке неподалёку, где раскидывал листовки о том, что Нью-Йоркский университет — это прикрытие мафии.