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2 июня, 10:34

Москвичка спасла мужа-ревнивца от самоубийства, но не вызвала скорую, и он умер

SHOT: В Щербинке жена спасла мужа от суицида, но не вызвала скорую, и он умер

Женщина, которая пыталась спасти мужа-ревнивца от суицида, и её погибший супруг. Обложка © Telegram / SHOT

Женщина, которая пыталась спасти мужа-ревнивца от суицида, и её погибший супруг. Обложка © Telegram / SHOT

В московской Щербинке 36-летняя женщина спасла 37-летнего супруга от суицида, однако не стала вызывать скорую и легла спать. Вскоре мужчина умер, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия разыгралась вечером, когда супруги ужинали и выпивали. В какой-то момент они поссорились на почве ревности и разошлись по разным комнатам. Чуть позже жена решила заглянуть к возлюбленному, однако когда открыла дверь, увидела страшную картину: он лежал на полу, едва дышал и не мог говорить.

Женщина сбегала в аптеку, где купила нашатырь, чтобы муж пришёл в себя, и "Корвалол" — от стрессов и боли в сердце. Москвичка оказала мужу помощь и ушла спать, оставив его на полу. Утром она вновь зашла в комнату, однако супруг уже не дышал. Женщина вызвала скорую — приехавшие медики констатировали смерть. Правоохранители проводят проверку.

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Ранее Life.ru писал, что врачи спасают москвича, который убил жену и попал себе в голову из арбалета. Стрела прошла череп насквозь от виска до виска.

Никита Осипов
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