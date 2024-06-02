Москвичка спасла мужа-ревнивца от самоубийства, но не вызвала скорую, и он умер
SHOT: В Щербинке жена спасла мужа от суицида, но не вызвала скорую, и он умер
Женщина, которая пыталась спасти мужа-ревнивца от суицида, и её погибший супруг. Обложка © Telegram / SHOT
В московской Щербинке 36-летняя женщина спасла 37-летнего супруга от суицида, однако не стала вызывать скорую и легла спать. Вскоре мужчина умер, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, трагедия разыгралась вечером, когда супруги ужинали и выпивали. В какой-то момент они поссорились на почве ревности и разошлись по разным комнатам. Чуть позже жена решила заглянуть к возлюбленному, однако когда открыла дверь, увидела страшную картину: он лежал на полу, едва дышал и не мог говорить.
Женщина сбегала в аптеку, где купила нашатырь, чтобы муж пришёл в себя, и "Корвалол" — от стрессов и боли в сердце. Москвичка оказала мужу помощь и ушла спать, оставив его на полу. Утром она вновь зашла в комнату, однако супруг уже не дышал. Женщина вызвала скорую — приехавшие медики констатировали смерть. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Life.ru писал, что врачи спасают москвича, который убил жену и попал себе в голову из арбалета. Стрела прошла череп насквозь от виска до виска.