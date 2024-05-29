Москвича со стрелой от арбалета в голове нашли в луже крови над телом убитой жены
Врачи спасают москвича, который убил жену и попал себе в голову из арбалета
Мужчина убил свою жену, а затем выстрелил себе в голову из арбалета. Фото © Telegram / Столичный СК
Столичные медики пытаются спасти жизнь мужчины, у которого в голове застряла стрела от арбалета. Снаряд прошёл насквозь черепа от виска до виска, сообщает московское следственное управление Следственного комитета РФ.
Пистолет, из которого Ломоносов убил свою жену. Фото © Telegram / Столичный СК
По сведениям SHOT, история началась на улице Пришвина в Бибирево с бытовой ссоры между мужем и женой. В итоге 58-летний Андрей Ломоносов застрелил 44-летнюю супругу из пистолета. Вскоре каким-то образом уже в его голове оказалась стрела от арбалета. Установить точные детали сразу не удалось, поскольку мужчина во время жутких событий был пьян или находился под воздействием веществ. Но так или иначе ему удалось выжить. Сейчас он не может связать и слова из-за шокового состояния. Одна из версий — случайный выстрел из арбалета себе в висок в результате пьяного обращения с оружием, вторая — неудачная попытка суицида.
Ломоносов жил в доме в духе Джеймса Бонда и мог вооружить небольшое подразделение оружием, которое следователи нашли у него. Там был пистолет с глушителем, арбалетные стрелы, сам арбалет, больше сотни патронов и прочее. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия". Если убийца выживет, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Самаре 19-летний юноша убил свою 17-летнюю девушку, нанеся ей 60 ударов ножом. По информации следствия, порезов и вовсе было 83. Убийца заявил, что не планировал убийство и во время дикой поножовщины находился в состоянии аффекта.