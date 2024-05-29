Москвича со стрелой от арбалета в голове нашли в луже крови над телом убитой жены

По сведениям SHOT, история началась на улице Пришвина в Бибирево с бытовой ссоры между мужем и женой. В итоге 58-летний Андрей Ломоносов застрелил 44-летнюю супругу из пистолета. Вскоре каким-то образом уже в его голове оказалась стрела от арбалета. Установить точные детали сразу не удалось, поскольку мужчина во время жутких событий был пьян или находился под воздействием веществ. Но так или иначе ему удалось выжить. Сейчас он не может связать и слова из-за шокового состояния. Одна из версий — случайный выстрел из арбалета себе в висок в результате пьяного обращения с оружием, вторая — неудачная попытка суицида.