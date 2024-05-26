"Мне сказали, нанёс 83 удара": Появилось видео допроса парня, зверски убившего 17-летнюю девушку в Самаре

Житель Тольятти, подозреваемый в убийстве 17-летней подруги в Самаре, признал свою вину. Видео допроса опубликовал телеграм-канал "ЧП Жизнь Тольятти".

Подозреваемый в убийстве девушки в Самаре признал свою вину. Видео © Telegram / "ЧП Жизнь Тольятти"

"Убил ножом, заранее не планировал. Мне сказали, [я нанёс] 83 [удара ножом]. Я был под состоянием аффекта", — сказал молодой человек.

На вопрос следователя, состоит ли он в каком-то сообществе, подозреваемый ответил отрицательно. По его словам, убийство он не планировал и в содеянном раскаивается.