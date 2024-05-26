"Мне сказали, нанёс 83 удара": Появилось видео допроса парня, зверски убившего 17-летнюю девушку в Самаре
Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Самаре признал свою вину
Житель Тольятти, подозреваемый в убийстве 17-летней подруги в Самаре, признал свою вину. Видео допроса опубликовал телеграм-канал "ЧП Жизнь Тольятти".
Подозреваемый в убийстве девушки в Самаре признал свою вину. Видео © Telegram / "ЧП Жизнь Тольятти"
"Убил ножом, заранее не планировал. Мне сказали, [я нанёс] 83 [удара ножом]. Я был под состоянием аффекта", — сказал молодой человек.
На вопрос следователя, состоит ли он в каком-то сообществе, подозреваемый ответил отрицательно. По его словам, убийство он не планировал и в содеянном раскаивается.
Ранее Life.ru писал, что в Самаре задержали 19-летнего парня за зверское убийство 17-летней девушки. Следователи насчитали десятки ножевых ранений. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Кадр из видео Telegram / СУ СК России по Самарской области