В Самаре 19-летний парень 60 раз ударил ножом 17-летнюю девушку

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в зверском убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней девушки мужчина. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Зверское убийство случилось в ночь на субботу, 25 мая. Подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее 60 ножевых ранений 17-летней жертве, отчего она скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов также опубликовали видеозапись проведения следственных действий с задержанным. На предоставленных кадрах можно увидеть, как парень подтвердил причастность к случившемуся.

Мотивы злоумышленника не сообщаются. В настоящее время решается вопрос об отправке задержанного в следственный изолятор.