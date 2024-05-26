Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 22:49

В Самаре 19-летний парень 60 раз ударил ножом 17-летнюю девушку

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в зверском убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале.

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней девушки мужчина. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Зверское убийство случилось в ночь на субботу, 25 мая. Подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанёс не менее 60 ножевых ранений 17-летней жертве, отчего она скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов также опубликовали видеозапись проведения следственных действий с задержанным. На предоставленных кадрах можно увидеть, как парень подтвердил причастность к случившемуся.

Мотивы злоумышленника не сообщаются. В настоящее время решается вопрос об отправке задержанного в следственный изолятор.

Под Ивановом мужчина получил от бывшей жены букетом по лицу и 10 раз ударил её ножом
Под Ивановом мужчина получил от бывшей жены букетом по лицу и 10 раз ударил её ножом

Ранее Life.ru писал, что житель Екатеринбурга хладнокровно убил девушку тремя ударами в сердце, а её мама оцепенела у тела. Момент убийства попал на камеру.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Самарской области

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров