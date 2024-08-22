Истерзанное тело пропавшей россиянки нашли на Маврикии с ужасающими ранами

29-летняя гражданка РФ Залия Шамигулова, без вести пропавшая 17 августа на острове Маврикий, найдена убитой. Об обнаружении истерзанного тела преподавательницы челябинского университета утром написал местный новостной сайт lexpress.mu.

Шамигуловой нанесли множество ножевых ранений и закопали в районе Ля-Мари города Вакоа-Феникс. Подозреваемого в зверском преступлении уже задержала полиция. Тело россиянки обнаружили в ходе полевого рейда сотрудники уголовного розыска города Флик-ан-Флак совместно с группой по расследованию тяжких преступлений в присутствии подозреваемого.

«Обстоятельства смерти Шамигуловой Залии на данный момент остаются неясными, но полиция продолжает расследование для выяснения фактов», — рассказали в издании.