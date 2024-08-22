Истерзанное тело пропавшей россиянки нашли на Маврикии с ужасающими ранами
Пропавшую на Маврикии российскую туристку нашли убитой
Залия Шамигулова. Фото © VK / princess_of_sun
29-летняя гражданка РФ Залия Шамигулова, без вести пропавшая 17 августа на острове Маврикий, найдена убитой. Об обнаружении истерзанного тела преподавательницы челябинского университета утром написал местный новостной сайт lexpress.mu.
Шамигуловой нанесли множество ножевых ранений и закопали в районе Ля-Мари города Вакоа-Феникс. Подозреваемого в зверском преступлении уже задержала полиция. Тело россиянки обнаружили в ходе полевого рейда сотрудники уголовного розыска города Флик-ан-Флак совместно с группой по расследованию тяжких преступлений в присутствии подозреваемого.
«Обстоятельства смерти Шамигуловой Залии на данный момент остаются неясными, но полиция продолжает расследование для выяснения фактов», — рассказали в издании.
Как уже писал Life.ru, 29-летняя Залия Шамигулова — преподаватель челябинского университета, также удалённо работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале июня и планировала вернуться домой к началу учебного года в сентябре, но исчезла после встречи с местным жителем.