Семья пропавшей на Маврикии россиянки получила странное послание от «похитителей‎»

Родственники пропавшей на Маврикии россиянки раскрыли детали этого запутанного дела. 29-летняя уроженка Башкирии перестала выходить на связь с 17 августа, однако местная полиция не спешит её искать. Близких преподавательницы Челябинского университета Залии Шамигуловой активно зазывают на остров, они считают, что авторы послания – похитители. Об этом пишет Kp.ru.

В последний раз девушку видели пять дней назад. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как она садилась в автомобиль к одному из местных парней, с которым у неё закрутились романтические отношения. С тех пор Залию никто не видел. На допросе этот парень утверждал, что довёз новую знакомую до города Кюрпип, где их пути разошлись.

«Подружка, с которой она там была, и этот молодой человек, сейчас зовут туда приехать родных. Может, хотят выманить нас туда? Местная полиция не сильно беспокоится, а в консульстве РФ нам говорят: напишите заявление и пришлите на электронную почту нам, чтобы мы подключились», — рассказала тётя пропавшей россиянки Гульназ Туктамышова.

Также она предполагает, что её племянницу где-то насильно удерживают. Родственники девушки обвиняют полицию Маврикия в бездействии и рассчитывают на вмешательство российских дипломатов. На данный момент родные Залии с помощью её знакомых на острове пытаются самостоятельно выйти на её след. Но пока всё безуспешно — связи с девушкой по-прежнему нет.