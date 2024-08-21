Россиянин уехал на велопрогулку в Армении, через сутки его нашли мёртвым

В Армении нашли тело россиянина, который 20 августа пропал в Котайкской области республики. Об этом сообщили в спасательной службе МВД страны. Там рассказали, что мужчина выехал на велосипеде в город Раздан из курортного посёлка Анкаван, а позже перестал выходить на связь.

«Двадцать первого августа на автодороге Раздан-Анкаван близ водохранилища спасатели обнаружили тело гражданина России М. Л. 2002 года рождения В поисковых работах участвовали 34 спасателя, были задействованы два дрона», — рассказали в МВД, отметив, что материалы дела передали в СК.

Позже пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян уточнил, что погибшим туристом оказался Марк Ларин, который с друзьями поехал в Анкаван кататься на велосипедах и заблудился на обратном пути у села Артаваз. По его словам, после обращения в полицию его знакомых, было заведено уголовное дело по статье «Убийство». После того как тело нашли, на место выехал следователь. Видимых следов насильственной смерти обнаружено не было, однако ещё предстоит судебно-медицинская экспертиза.