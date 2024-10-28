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28 октября, 14:14

«Держись, малой»: Появилось видео спасения полицией искусанного собаками мальчика в Петербурге

Появилось видео спасения раненого ребёнка от бродячих псов в Петербурге

У ребёнка, на которого напали бродячие собаки в Петербурге, были перекусаны ноги, а по всему телу были рваные раны. Видео со спасением малыша публикует пресс-служба полиции Северной столицы.

Спасение ребёнка от собак в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«Держись, малой, не переживай», — подбадривал ребёнка полицейский.

Правоохранители рассказали, как спасли мальчика. По их словам, в районе, где его нашли, были два больших алабая. В ходе поисков пострадавшего нашли: один из полицейских положил его на плечо и вынес за огороженную территорию. Ноги сильно покусаны, а сам он — весь в крови.

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Напомним, в Санкт-Петербурге бродячие собаки набросились на 12-летнего ребёнка, он попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Николай Рюмин
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