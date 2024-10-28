«Держись, малой»: Появилось видео спасения полицией искусанного собаками мальчика в Петербурге
Появилось видео спасения раненого ребёнка от бродячих псов в Петербурге
У ребёнка, на которого напали бродячие собаки в Петербурге, были перекусаны ноги, а по всему телу были рваные раны. Видео со спасением малыша публикует пресс-служба полиции Северной столицы.
Спасение ребёнка от собак в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция
«Держись, малой, не переживай», — подбадривал ребёнка полицейский.
Правоохранители рассказали, как спасли мальчика. По их словам, в районе, где его нашли, были два больших алабая. В ходе поисков пострадавшего нашли: один из полицейских положил его на плечо и вынес за огороженную территорию. Ноги сильно покусаны, а сам он — весь в крови.
Напомним, в Санкт-Петербурге бродячие собаки набросились на 12-летнего ребёнка, он попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Telegram / Петербургская полиция