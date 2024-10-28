Камера сняла, как уфимец чудом спас собаку с зажатым лифтом поводком
В Уфе собака чуть не погибла из-за застрявшего в лифте поводка
В Уфе собаку чуть не задушило застрявшим в лифте поводком. Неосмотрительность юного хозяина могла закончиться гибелью питомца, если бы на помощь не подоспел очевидец.
Чудесное спасение пса в Уфе. Видео © Telegram / Ufa_rb
На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребёнок заходит в лифт с двумя питомцами. Один из них выскакивает из кабины в последний момент. К счастью, в это же время по лестнице спускался мужчина, который сразу же бросился на помощь пёселю. Животное, к счастью, не пострадало, но отделалось испугом.
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Кадр из видео Telegram / Ufa_rb