Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:44

Камера сняла, как уфимец чудом спас собаку с зажатым лифтом поводком

В Уфе собака чуть не погибла из-за застрявшего в лифте поводка

В Уфе собаку чуть не задушило застрявшим в лифте поводком. Неосмотрительность юного хозяина могла закончиться гибелью питомца, если бы на помощь не подоспел очевидец.

Чудесное спасение пса в Уфе. Видео © Telegram / Ufa_rb

На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребёнок заходит в лифт с двумя питомцами. Один из них выскакивает из кабины в последний момент. К счастью, в это же время по лестнице спускался мужчина, который сразу же бросился на помощь пёселю. Животное, к счастью, не пострадало, но отделалось испугом.

Ранее Life.ru сообщал, что французский бульдог Василиса спасла хозяев от пожара в Удмуртии. Семья затопила печку-буржуйку в садовом домике и отправилась спать, однако хвостатый друг прервал сон лаем.

Воющую от боли собаку Геру из железного капкана спасли герои из МЧС. Впечатлительным не смотреть!
Воющую от боли собаку Геру из железного капкана спасли герои из МЧС. Впечатлительным не смотреть!
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Ufa_rb

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar