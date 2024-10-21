Воющую от боли собаку Геру из железного капкана спасли герои из МЧС. Впечатлительным не смотреть!

Не всегда сотрудники МЧС России помогают только людям, иногда приходится спасать и четвероногих друзей. Так произошло в Биробиджане Еврейской автономной области. Спасатели приехали на вызов к собаке Гере.

Сотрудники МЧС спасли собаку Геру в Биробиджане. Видео © Telegram / МЧС России

«В Биробиджане помощь спасателей МЧС России потребовалась четвероногому. У собаки Геры в лапе застрял железный карабин. Помочь питомцу хозяйка не смогла», — рассказали в министерстве.

Спасателям потребовались всего считанные секунды, чтобы помочь страдающего от боли псу. Как именно карабин попал в лапу — неизвестно. Сейчас Гера чувствует себя прекрасно.