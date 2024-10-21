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21 октября, 14:09

Воющую от боли собаку Геру из железного капкана спасли герои из МЧС. Впечатлительным не смотреть!

Сотрудники МЧС ЕАО спасли собаку Геру, у которой в лапе застрял железный карабин

Спасение Геры. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасение Геры. Обложка © Telegram / МЧС России

Не всегда сотрудники МЧС России помогают только людям, иногда приходится спасать и четвероногих друзей. Так произошло в Биробиджане Еврейской автономной области. Спасатели приехали на вызов к собаке Гере.

Сотрудники МЧС спасли собаку Геру в Биробиджане. Видео © Telegram / МЧС России

«В Биробиджане помощь спасателей МЧС России потребовалась четвероногому. У собаки Геры в лапе застрял железный карабин. Помочь питомцу хозяйка не смогла»,рассказали в министерстве.

Спасателям потребовались всего считанные секунды, чтобы помочь страдающего от боли псу. Как именно карабин попал в лапу — неизвестно. Сейчас Гера чувствует себя прекрасно.

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Ранее героический подвиг сотрудники МЧС совершили в Красноярском крае. Спасатели вытащили из горящей квартиры более 20 питомцев – трёх собак и 20 кошек. Сотрудники МЧС смогли привести в чувства каждого хвостатого. Благодаря спасателям все питомцы живы.

Наталья Афонина
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