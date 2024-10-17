В Подмосковье горе-грумер отстриг язык пёсику

В Московской области собаке отстригли часть языка во время груминга. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, всё произошло 14 октября в салоне Dolce Vita в Сергиевом Посаде. Помимо модной стрижки, хозяйка увидела у пёселя жуткую травму.

Директор салона списала произошедшее на случайность. По её словам, собака могла дёрнуться во время процедуры. При этом деньги за услугу с девушки потребовали, но вернули после скандала. По словам хозяйки, её питомец целые сутки был в стрессе и плохо себя чувствовал. К ветеринарам решили не обращаться, чтобы ещё больше не напугать малышку.

Восстановить язык не получится. Управляющая салона принесла извинения в Сети позитивным и заурядным сообщением.

«Ещё раз желаем вам скорейшего выздоровления», — написала расстроенной девушке.

Девушка заявила, что никак не будет привлекать салон к ответственности — её пострадавшему питомцу это уже никак не поможет. В свою очередь директор признала вину салона, отметив в беседе с телеграм-каналом, что это первый подобный случай в практике мастера, и с горе-грумером уже провели беседу.