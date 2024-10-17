Дворовый этикет: Собачникам подсказали, как питомцу найти друга на прогулке Кинолог Карапетьянц: Регулярные тренировки помогут в социализации питомца 17 октября, 04:30 Прогулки — важная часть жизни питомца, предоставляющая не только физическую активность, но и возможность для обоюдной социализации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Averianova

В России насчитывается более 25,5 миллионов собак, что ставит страну на четвёртое место в мире по их численности. Прогулки — важная часть жизни питомца, предоставляющая не только физическую активность, но и возможность для обоюдной социализации. В наше время прогулки требуют соблюдения определённых правил для предотвращения конфликтов между собаками и их владельцами. Подробнее об этом в беседе с Life.ru рассказал президент РОО «Кинология-ХХI век», директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический Центр Сокольники» Константин Карапетьянц.

Первое правило — уважать личные границы как собаки, так и её хозяина. Не стоит подходить к другим животным без разрешения их владельцев. Даже если ваш пёс дружелюбен, не все питомцы готовы к общению.

Следует также уточнять особенности поведения собаки, чтобы избежать недоразумений. Некоторые животные могут бояться контактов или не ладить с определёнными породами. Лучше заранее обсудить, как подойти к питомцу и рассказать о своём четвероногом друге.

Кроме того, не следует отпускать собаку с поводка в общественных местах. Безопасная среда — основа спокойных прогулок для вас и всех, кто оказался поблизости. Поводок или шлейка должны быть обязательными атрибутами в общественных местах.

«При выгуле на ограниченной городской территории конфликты с другими собаками и их владельцами не являются редкостью. Если ваша собака пока не социализирована, избегайте мест с большим количеством других животных. Социализация четвероногого начинается с раннего щенячьего возраста: регулярные тренировки, постепенное привыкание к новым собакам и поощрение спокойного поведения помогут вашему питомцу легче находить общий язык с другими», — отметил эксперт.

И наконец, всегда будьте взаимно вежливы. Если кто-то не хочет знакомиться или просит не подходить — это нормально. Соблюдайте правила «дворовой этики» и ваши прогулки станут комфортными и приятными для всех участников.

Ранее зоозащитница объяснила, почему домашние питомцы могут изменить поведение. По её словам, даже незначительная боль у питомца может привести к кардинальному изменению его привычек, что становится причиной отказа хозяев от животного.

Авторы Андрей Горяничев