Зоозащитница объяснила, почему домашние питомцы могут изменить поведение

Многие владельцы домашних животных принимают решение отказаться от питомца, если его поведение резко меняется. Зоозащитница Лиссана Кугуш, руководитель движения помощи животным «Ковчег», в беседе с РИА «ФедералПресс» пояснила, что даже незначительная боль у питомца может привести к кардинальному изменению его привычек, что становится причиной отказа хозяев от животного.

«Животным необходимо стопроцентное здоровье, потому что даже малейшая боль может настолько сильно изменить привычное поведение, что люди чаще всего отказываются от него. Потом животные остаются на улице, с ужасной болью и разбитым сердцем», — подчеркнула Кугуш.

Она порекомендовала владельцам регулярно проверять здоровье питомца у ветеринара и быть внимательными к любым изменениям в поведении, чтобы избежать грустного исхода.