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4 октября, 15:52

Зоопсихолог предложила специальный пройти тест всем, кто хочет завести питомца

Зоопсихолог Левченко: Желание завести питомца должно быть осознанным

Желание завести питомца должно быть осознанным, а не спонтанным, иначе можно навредить животному. Об этом рассказала зоопсихолог Донской государственной ветеринарной клиники Наталья Левченко. Она предложила россиянам тест для определения готовности завести домашнее животное.

«Надо понимать, что животное — это не игрушка: у него будет свой характер, привычки. Вам потребуется время, чтобы найти общий язык», — объяснила собеседница «Москвы 24».

По её словам, в первую очередь нужно решить, вы хотите взять нового друга из приюта или от заводчика. Далее следует определиться с возрастом питомца. Очень важно также выяснить, нет ли ни у кого в семье аллергии. Кроме того, придётся спросить у домашних, все ли согласны с появлением животного дома.

Следующий шаг — решить, с кем будет оставаться питомец при вашем отъезде. Есть ли возможность оперативно обратиться к ветеринару при необходимости — этот вопрос тоже требует ответа. Наконец, важно осознать, готовы ли тратить по несколько часов в день в течение многих лет на занятия с домашним животным.

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Pixabay / MolnarSzabolcsErdely

Борис Эльфанд
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