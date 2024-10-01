Названы причины срочно отвезти кошку или собаку к зоопсихологу

Домашние животные, в отличие от людей, не могут сказать, что у них что-то болит. Поэтому они рассказывают о наличии у себя какой-либо проблемы другими способами. Например, излишние «мяу» или «гав» могут говорить о том, что четвероногого стоит показать врачу. Об этом заявил зоопсихолог Мирослав Волков в бесед с kp.ru.

«Избыточная вокализация — как раз одна из самых частых проблем, с которой ко мне обращаются. Наряду с агрессивным поведением, нечистоплотностью питомца, нарушением пищевого поведения или нанесения вреда себе самому», — рассказал специалист.

Он отметил, что к зоопсихологу хозяева обращаются в случае, если поведение питомца снижает качество жизни как самого владельца, так и животного. Однако кого-то может не смущать, что кошка дерёт диван или собака ходит в туалет прямо на кровать. И это опасно. Очень важно обратиться за помощью как можно раньше, чтобы страх или агрессия не стали для питомца нормой.