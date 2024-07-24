Названы игрушки, запрещённые для игр с животными

В игре с животным лучше не задействовать лазерные указки или гаджеты, посоветовала в эфире радио Sputnik зоопсихолог Милена Фаустова. Находящееся в стадии охоты животное не может догнать красное пятнышко и теряет понимание ситуации. Если добычи нет, появляется тревога. Это же относится к солнечным зайчикам и играм в гаджетах.

"Долгие подвижные игры чем плохи? Тем, что они перевозбуждают нервную систему котёнка или щенка, собаки или кошки. Потом животные ведут себя как капризные дети. Они не могут успокоиться, не знают, чего хотят. И вроде бы устали, но организм сам не может затормозиться, они начинают скулить, требовать ещё игр", — пояснила Фаустова.

Не нужно во время игр резко махать руками. Это может напугать животное. Также не стоит смотреть в упор в глаза, ведь тогда питомцы могут начать защищаться и проявлять агрессию. Это часто случается с животными, прошедшими через манипуляции в ветклиниках. Ситуация усугубляется, когда люди наказывают питомцев за укусы, хотя изначально сами их провоцируют.