В России предложили посвятить домашним животным раздел на "Госуслугах"

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Антон Ткачёв предложили добавить на портал "Госуслуги" раздел, посвящённый уходу за домашними питомцами. Обращение парламентариев в адрес Минцифры есть в распоряжении Life.ru.

На днях зоозащитное движение "Мы в ответе за них" организовало акцию "Питомец в городе", на которой собачники и зооволонтёры озвучили ряд проблем, которые требуют решения. Это отсутствие информации о площадках для выгула домашних питомцев, адресах государственных ветеринарных клиник, проверенных кинологических школах и другое. И самое важное — разрозненность информации, нет единого верифицированного источника.

В связи с этим депутаты решили предложить Минцифры ответить на все эти вопросы в специальном разделе на портале "Госуслуги".

"Мы обратились к министру цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность дополнить единый портал "Госуслуги" новым разделом, посвящённым содержанию домашних питомцев, в частности: возможность записи через портал в ветеринарную клинику или поиск проверенной кинологической службы, особенно если собака входит в перечень опасных пород", — пояснил Life.ru Арапов.