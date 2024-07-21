Учёные объяснили, почему собаки похожи на своих хозяев

Эксперты по изучению поведения из британской благотворительной организации по защите животных Dogs Trust объяснили, почему владельцы собак часто похожи на своих питомцев. Об этом сообщает портал Live Science.

Как отметила Катрина Холланд из Dogs Trust, существующая схожесть между внешностью собак и их владельцев неслучайна. Исследования подтверждают эту теорию через эксперименты, в которых участникам предлагалось сопоставить фотографии людей с их домашними питомцами. Чаще всего испытуемые успешно угадывали пары, опираясь на сходство внешности человека и внешнего вида собаки.

В эксперименте, где участникам показывали реальные и ложные пары "собака – владелец", при маскировке различных частей мордочек собак и лиц их владельцев участники одинаково успешно сопоставляли пары, когда видели только область глаз. Однако, когда глаза были закрыты, процент правильных ответов участников снижался до 50.

Согласно информации Холланд, основная идея о сходстве между собаками и их владельцами заключается в том, что люди часто выбирают партнёров, которые отражают их самих в некотором аспекте. Этот же принцип проявляется и в отношении выбора домашнего питомца.

"Возможно, мы предпочитаем собак, которые чем-то похожи на нас, из-за простого эффекта экспозиции, когда люди предпочитают знакомые предметы (например, свои собственные лица, часто видимые через зеркало), а не те, которые они раньше не видели или видят реже", — уточнила эксперт.