Хозяевам на заметку: Перечислены породы собак, для которых жара не просто слово
Ветеринар Аверина: В жару больше всего страдают терьеры, мопсы и бульдоги
Некоторые породы собак хуже других переносят жару, рассказала РИАМО ветеринарный врач-ординатор Ольга Аверина. В их число входят бульдоги, боксёры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы, ши-тцу и мастифы.
По словам специалиста, у этих пород выше риск перегрева из-за дефицита теплообмена между слизистыми носа и окружающей средой. Форма носа и головы собаки-брахицефала чревата развитием у животного брахицефалического синдрома, из-за которого в том числе могут сужаться ноздри и удлиняться мягкое нёбо.
"Терморегуляция у животных происходит преимущественно через ротовую полость — с помощью активного дыхания с открытым ртом животное выводит избытки тепла из организма. Также животное делает это с помощью потребления прохладной воды: нагревает её в своем организме и выводит с мочой", — пояснила Аверина.
Ранее Life.ru перечислил россиянам девять лайфхаков, как спасти домашних питомцев от перегрева в жару. В первую очередь нужно обеспечить питомцу доступ к свежей прохладной воде в течение всего дня, чтобы избежать обезвоживания.
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