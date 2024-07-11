Хозяевам на заметку: Перечислены породы собак, для которых жара не просто слово

Некоторые породы собак хуже других переносят жару, рассказала РИАМО ветеринарный врач-ординатор Ольга Аверина. В их число входят бульдоги, боксёры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы, ши-тцу и мастифы.

По словам специалиста, у этих пород выше риск перегрева из-за дефицита теплообмена между слизистыми носа и окружающей средой. Форма носа и головы собаки-брахицефала чревата развитием у животного брахицефалического синдрома, из-за которого в том числе могут сужаться ноздри и удлиняться мягкое нёбо.

"Терморегуляция у животных происходит преимущественно через ротовую полость — с помощью активного дыхания с открытым ртом животное выводит избытки тепла из организма. Также животное делает это с помощью потребления прохладной воды: нагревает её в своем организме и выводит с мочой", — пояснила Аверина.