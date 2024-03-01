Перечислены 4 скрытые "суперсилы", которые есть у каждой кошки

Исследования показали, что мурчание кошки имеет положительное влияние на психологическое состояние человека, однако для самих животных мурлыканье не всегда означает удовлетворение. В некоторых случаях они используют его, чтобы успокоить себя, рассказала председатель клуба любителей кошек БАСТ из Электростали фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова в интервью телеканалу "360".

"Кошка мурлычет, когда вы, например, несёте её в ветклинику на прививку. Некоторые животные так сами себя успокаивают — начинают мурчать и перебарывают стресс", — рассказала зоопсихолог.

Если рассматривать мурлыканье кошки через призму отношения к человеку, то таким образом животное проявляет к хозяину доверие. По словам Мальковой, если человек начинает гладить питомца, то он начинает мурчать, поскольку кошку это настраивает на внутренний покой. То же самое происходит и с хозяином, слушающим вибрации, которые издаёт его любимец.

"Проводились исследования, что вот это мурлыканье очень полезно, положительно влияет на психологическое состояние человека. <…> Оно действительно хорошо влияет на организм человека. Те же поглаживания, то есть тактильное воздействие", — добавила фелинолог.

Кошка всегда способна найти дорогу домой, где бы она ни была. Учёные объясняют это наличием в организме встроенного "компаса", однако эксперт утверждает, что работает он по-разному. Она привела случай эксперимента, когда двум котам надевали на шею камеру, чтобы наблюдать за их маршрутом на улице. Область прогулки первого кота составила лишь полтора километра, а другой кот ушёл от дома на 20 километров, после чего вернулся.

Юлия Малькова связала это с поведением их сородичей. По её словам, одному тигру достаточно небольшой территории, а второму необходим большой кусок земли, потому что он чувствует себя альфа-самцом.

Кошачий сон, в отличие от собачьего, является чутким, утверждает эксперт. Кошка всегда находится в некоей полудрёме, чтобы контролировать обстановку вокруг себя. Главным превосходством кошки являются её острый слух и усы-антенны, которые кошка использует, чтобы чувствовать малейшие колебания воздуха, звуки и вибрации.