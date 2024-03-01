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Фелинолог ответила, понимают ли кошки человеческую речь

Эксперт Антоненко объяснила, что коты понимают слова "играть" и "еда"

1 марта, 14:18
Наука не знает, понимают ли коты человека. Обложка © freepik

Наука не знает, понимают ли коты человека. Обложка © freepik

Кошки способны улавливать отдельные слова своего хозяина и даже реагировать на них. Фелинолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко рассказала порталу "Страсти" о способностях котов понимать человеческую речь.

"Порой нам кажется, что это так, но доказательств пока нет. Всё-таки питомцы больше воспринимают интонацию и отдельные фразы: они же отзываются на свою кличку", — пояснила она.

По её словам, питомцы могут запомнить такие слова, как "играть" или "еда". Услышав их, кот тут же приходит в возбуждённое состояние и ждёт от человека определённых действий. Однако, отметила эксперт, ассоциативный ряд у кошек не такой большой, как у обезьяны. Последняя способна ухватывать целые фразы, обращённые к ней.

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Ранее Life.ru писал, что котам нужно обязательно чистить зубы. Для этого существуют специальные пасты и растворы. Если сладить с животным не удаётся, то его нужно отнести на процедуру к ветеринару.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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