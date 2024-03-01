Россиянам в День кошек рассказали, как почистить пушистику зубы и не остаться без пальцев Ветеринар Меликова: Влажный корм сильнее вредит зубам кота, чем сухой 1 марта, 08:25 Влажный корм сильнее вредит зубам кота, чем сухой. Обложка © Unsplash

1 марта — не только первый день весны, но и День кошек — неофициальный праздник в честь пушистиков, который отмечается по всему миру. Многие владельцы котиков сталкиваются с трудностями в уходе за питомцем, например, при чистке зубов. Обязательно ли чистить зубы вашему любимцу и как это сделать, если кот против, Life.ru рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Росбиотеха, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

Чистка зубов у домашних кошек и собак — это обязательная процедура. Необходимо приучать животное к этой процедуре с самого раннего возраста. Существуют различные пасты, они, как правило, обладают приятным вкусом для кошек и собак. Эти пасты наносят с помощью специальных щёток, также есть пасты-гели, которые наносятся на дёсны, распределяются слюной. Тем самым частично убираются налёт и запах. Юлия Меликова Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Росбиотеха

Однако такой способ не заменит полноценную чистку, поэтому важно приучать любимца к процедуре как можно раньше. Если самим сладить с котиком не получается, обратитесь в ветклинику, где пушистику проведут полноценную санацию ротовой полости. Эта процедура проводится строго под анестезией, потому что это стрессовая ситуация для кошек, даже губительная для некоторых из них, предупредила Меликова.

"Предварительно делается дентальный рентген, проверяются на целостность в том числе корни зубов, сами зубы. Санация производится с помощью стоматологических установок с профессиональным оборудованием", — добавила кандидат ветеринарных наук.

Чтобы зубки вашего питомца были в порядке, важно обращать внимание и на питание. Так, влажный корм даёт больше налёта, чем сухой. Разнообразные лакомства для чистки зубов также не дадут такого эффекта, как механическая чистка щёткой и пастой.