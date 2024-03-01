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Биолог в День кошек объяснил, почему кости для вашего любимца смертельно опасны

Биолог Мануков: Мясо с костями может привести к перитониту у кошек

1 марта, 10:09
Мясо с костями может привести к перитониту у кошек. Обложка © Unsplash

Мясо с костями может привести к перитониту у кошек. Обложка © Unsplash

Доказано, что кошки живут в домах людей 9500 лет. Сегодня в мире более 600 миллионов кошек более чем 250 пород. Чаще всего этих домашних питомцев заводят в Турции, Канаде, США, Саудовской Аравии, почти всех странах Евросоюза и России. Как обеспечить комфорт и здоровье вашего любимца, в День кошек, который отмечается 1 марта, Life.ru объяснил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Ключевую роль играет питание. Оно должно быть не только полезным, но и безопасным. Кошки — это не люди. Не стоит давать питомцам всё то, что нравится вам самим. Так, не рекомендуется давать кошкам кости для игры и мясо с костями, животные могут травмироваться об острые части, но самое главное — осколки костей способны повредить их пищеварительную систему, что может привести к перитониту или другим серьёзным проблемам.

Юрий Мануков

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Ключевую роль играет питание. Оно должно быть не только полезным, но и безопасным. Кошки — это не люди. Не стоит давать питомцам всё то, что нравится вам самим. Так, не рекомендуется давать кошкам кости для игры и мясо с костями, животные могут травмироваться об острые части, но самое главное — осколки костей способны повредить их пищеварительную систему, что может привести к перитониту или другим серьёзным проблемам.
Ключевую роль играет питание. Оно должно быть не только полезным, но и безопасным. Кошки — это не люди. Не стоит давать питомцам всё то, что нравится вам самим. Так, не рекомендуется давать кошкам кости для игры и мясо с костями, животные могут травмироваться об острые части, но самое главное — осколки костей способны повредить их пищеварительную систему, что может привести к перитониту или другим серьёзным проблемам.

Ещё один запретный продукт для питомцев — шоколад, так как он содержит токсичный для животных теобромин. Ещё в списке — кофе и чай, которые способны вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и другие проблемы. Лук и чеснок могут повредить кроветворную систему питомца и вызвать анемию. Некоторым кошкам вредны молочные продукты, поэтому Мануков призывает внимательно следить, не вызывают ли они у любимца желудочно-кишечные расстройства.

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Если говорить о месте обитания питомца, то эксперт советует купить домик из дерева, обработанного антисептиками от вредителей. За ним легко ухаживать — достаточно просто протирать влажной тряпкой и сушить на солнце. Можно сделать домик из ткани, ковра или кожи, но его придётся регулярно чистить, так как эти материалы впитывают запахи. Размеры домика подбирайте под размеры вашей кошечки, чтобы она могла легко поворачиваться и расправлять лапы. Не делайте его слишком большим — кошка может не принять такое жилище. Отличным дополнением станут когтедёрки для точки когтей и столбики для карабканья. Можно установить игровую площадку с мячиками и игрушками, чтобы кошка не скучала.

"У кошки игривый характер, она любит исследовать всё неизвестное, поэтому не оставляйте на виду и в доступности для животного острые или опасные предметы", — посоветовал биолог.

Лоток лучше выбрать пластмассовый, 50х40х15 см, больше — можно, меньше — не стоит, потому что котику будет неудобно. Оптимальная глубина лотка — 10–12 см. Не рекомендуется использовать как наполнитель газетную бумагу — от неё будет запах, и она небезопасна для здоровья животного. И не забывайте регулярно чистить лоток и менять наполнитель, чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно.

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А чтобы отметить День кошек с улыбкой, почитайте материал Life.ru про 10 фотодоказательств, что коты если и не жидкие, то точно резиновые, а также полюбуйтесь на 10 моментов, когда коты оказались настолько смешными, что не сфотографировать их было бы грехом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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