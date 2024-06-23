Зоопсихолог объяснила, почему стоит тревожиться, если ваш питомец ловит несуществующих мух

Психические расстройства у животных — тема, требующая особой диагностики и медикаментозного лечения. Это могут быть расстройства пищевого поведения, фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, посттравматические расстройства, синдром дефицита внимания. Зоопсихолог Полина Парфентьева назвала несколько тревожных симптомов, которые указывают на такое состояние у питомца.

Первый из признаков — это расстройство сна.

"Норма сна для взрослых животных составляет 14–18 часов, и чуть больше — для детёнышей и пожилых. Важно не только количество, но и качество сна: он должен быть спокойным и глубоким", — цитирует специалиста "Газета.ru".

Ещё один симптом — бесцельное поведение. Например, собака кружится или хаотично рвётся с поводка на прогулке, но практического смысла в этом поведении нет. К тревожным признакам также относятся действия, неадекватные по силе и длительности внешнего раздражителя. Например, собака всегда пугается звука проезжающих автомобилей и в панике пытается убежать от хозяина.

"Животное чувствует субъективную опасность за свою жизнь и теряет самоконтроль, но в норме звук мотора автомобиля по своей силе не должен настолько сильно пугать животное. Или питомец быстро "перегревается" в игре с сородичем и всё заканчивается дракой", — рассказала зоопсихолог.

Также вас должны насторожить навязчивые движения питомца, например чрезмерное вылизывание лап, ловля несуществующих мух и даже самоповреждения (выгрызание хвоста). Если вы заметили подобные симптомы у своего питомца — это повод обратиться к специалисту.