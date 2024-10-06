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6 октября, 11:47

Настоящий яд: Ветврач назвала еду со стола, смертельно опасную для питомцев

Ветврач Онуфриенко: Шоколад крайне токсичен для кошек и собак

Братьев наших меньших нельзя кормить едой со стола, как это делают многие хозяева. Об этом заявила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. По её словам, привычная для человека пища может оказаться крайне токсичной для питомцев.

Доктор ветеринарных наук рассказала «Газете.ru», что метаболизм собак и кошек существенно отличается от человеческого. Поэтому, к примеру, шоколад может стать для них ядом, что обернётся тяжёлыми страданиями, а в некоторых случаях может привести к смерти любимого питомца.

«Мы усваиваем его легко в то время, как у них этот процесс длится в разы медленнее, из-за чего компонент успевает накапливаться в тканях до токсической концентрации. Даже небольшая порция [шоколада] может вызвать рвоту, диарею и судороги. В крайне тяжёлых случаях возможен летальный исход», — предупредила эксперт.

Она также подчеркнула, что из-за непереносимости лактозы молочные продукты опасны для животных. Угрозу для организма питомцев представляют и бобовые. Кроме того, едой со стола нельзя создать полноценный рацион, содержащий более 40 питательных веществ, необходимых для питомцев.

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К слову, содержание питомца — это большая ответственность, а решение взять его должно быть осознанным. Поэтому зоопсихолог представила специальный тест для желающих завести кошку или собаку.

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Борис Эльфанд
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