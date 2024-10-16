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16 октября, 09:59

Парапланерист заснял с неба нелегального «покорителя» на вершине пирамиды Хеопса

Парапланерист во время полёта случайно заснял на верхушке пирамиды Хеопса собаку

На вершине пирамиды Хеопса, высота которой составляет внушительные 139 метров (как 50-этажный небоскрёб), заметили нелегального «покорителя» – собаку. Животное смело преодолело огромное расстояние наверх, после чего задорно бегала по вековым блокам и лаяла на птиц.

На вершине пирамиды Хеопса в Египте заметили собаку. Видео © X / CollinRugg

Собаку на огромной высоте заметил парапланерист Алекс Ланг, совершавший полёт над «чудом света». Увиденное так сильно поразило мужчину, что он решил запечатлеть это на камеру. Людям, к слову, строго запрещено забираться на первое чудо света.

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Пара медвежат в страхе забралась на дерево, испугавшись собак на Колыме

А ранее Life.ru рассказал об удивительном спасении собаки, которая бороздила океан за 2,5 км от берега. Чёрное пятно на поверхности водной глади заметил экипаж круизного судна в США. Им оказался обессиленный пёс, которого оперативно вытащили на борт.

Обложка ©

X / CollinRugg

Мария Любицкая
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