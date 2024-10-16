Парапланерист заснял с неба нелегального «покорителя» на вершине пирамиды Хеопса

На вершине пирамиды Хеопса, высота которой составляет внушительные 139 метров (как 50-этажный небоскрёб), заметили нелегального «покорителя» – собаку. Животное смело преодолело огромное расстояние наверх, после чего задорно бегала по вековым блокам и лаяла на птиц.

На вершине пирамиды Хеопса в Египте заметили собаку. Видео © X / CollinRugg

Собаку на огромной высоте заметил парапланерист Алекс Ланг, совершавший полёт над «чудом света». Увиденное так сильно поразило мужчину, что он решил запечатлеть это на камеру. Людям, к слову, строго запрещено забираться на первое чудо света.