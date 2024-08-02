Моряки спасли собаку, бороздившую океан за 2,5 км от берега

В США экипаж круизного судна, вышедшего в океан, заметил на поверхности водной глади чёрное пятно. Приглядевшись, они поняли, что у пятна есть уши и нос. Оказалось, что в океанской воде барахтается собака, которую вскоре подняли на борт. Об этом сообщает WINK News.

В воскресенье, 28 июля, пассажиры круизной яхты заметили во Флоридском заливе собаку. Животное бороздило водные просторы в 2,5 километра от берега. Отдыхающие сразу сообщили о псе за бортом капитану судна Терри Джонсу. Мореход развернул яхту таким образом, чтобы животное могло подобраться к корме, где находилась платформа для купания.

Собака была очень счастлива почувствовать твёрдую поверхность под лапами. По завершении круиза животное сводили к ветеринару, где выяснилось, что собака чипирована, но сам чип уже не работает. Один из членов экипажа забрал питомца к себе на время, пока будут искать его хозяев.

Вскоре объявились хозяева собаки, которую, как выяснилось, звали Элли. Бен и Кэтлин Бейкер рассказали, что собирались поплавать на лодке вместе с любимицей, которая в какой-то момент внезапно исчезла из лодки. Бейкеры плавали по заливу до ночи в поисках Элли, но найти её не удалось.

"Я думал, что это конец. Мне 72 года, и за всю жизнь я не плакал столько, сколько за эти 18 часов", — поделился Бен Бейкер.