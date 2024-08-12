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12 августа, 17:10

Пара медвежат в страхе забралась на дерево, испугавшись собак на Колыме

В Магаданской области собаки загнали двух медвежат на дерево

В Магаданской области два медвежонка пришли в гости в село Тахтоямск Ольского района и вскоре оказались на дереве. Косолапых загнали туда местные собаки, пишет SHOT.

Собаки загнали медвежат на дерево в Магаданской области. Видео © SHOT

Сбежав от опасности, малыши спокойно стали ждать маму.

Сахалинец прогнал лопатой медведя, который накинулся на дачницу
Сахалинец прогнал лопатой медведя, который накинулся на дачницу

Ранее на Камчатке зафиксировали первое смертельное нападение медведя в 2024 году. Жертвой стал сборщик грибов.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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