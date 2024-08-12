Пара медвежат в страхе забралась на дерево, испугавшись собак на Колыме
В Магаданской области собаки загнали двух медвежат на дерево
В Магаданской области два медвежонка пришли в гости в село Тахтоямск Ольского района и вскоре оказались на дереве. Косолапых загнали туда местные собаки, пишет SHOT.
Собаки загнали медвежат на дерево в Магаданской области. Видео © SHOT
Сбежав от опасности, малыши спокойно стали ждать маму.
Ранее на Камчатке зафиксировали первое смертельное нападение медведя в 2024 году. Жертвой стал сборщик грибов.
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