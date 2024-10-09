Сотрудники МЧС вытащили из пожара в Норильске трёх собак и 20 котов
Спасённые из пожара в Норильске кошки и собаки. Обложка © Telegram / МЧС России
В Красноярском крае из горящей квартиры спасли более 20 питомцев. Пожар произошёл в Норильске на 4-м этаже девятиэтажки, сообщает МЧС России.
Сгоревшая в Норильске кухня в одной из девятиэтажек. Обложка © Telegram / МЧС России
«Жильё загорелось на 4 этаже девятиэтажки. Хозяев не было дома, пожарных вызвали соседи. Огонь на 4 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники», — сообщили в министерстве.
В квартире во время пожара находились 3 собаки и 20 котов. Всех животных из квартиры вынесли сотрудники МЧС. Они смогли привести в чувства каждого хвостатого. Благодаря спасателям все питомцы живы.
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