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9 октября, 15:32

Сотрудники МЧС вытащили из пожара в Норильске трёх собак и 20 котов

Спасённые из пожара в Норильске кошки и собаки. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасённые из пожара в Норильске кошки и собаки. Обложка © Telegram / МЧС России

В Красноярском крае из горящей квартиры спасли более 20 питомцев. Пожар произошёл в Норильске на 4-м этаже девятиэтажки, сообщает МЧС России.

Сгоревшая в Норильске кухня в одной из девятиэтажек. Обложка © Telegram / МЧС России

Сгоревшая в Норильске кухня в одной из девятиэтажек. Обложка © Telegram / МЧС России

«Жильё загорелось на 4 этаже девятиэтажки. Хозяев не было дома, пожарных вызвали соседи. Огонь на 4 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники», — сообщили в министерстве.

В квартире во время пожара находились 3 собаки и 20 котов. Всех животных из квартиры вынесли сотрудники МЧС. Они смогли привести в чувства каждого хвостатого. Благодаря спасателям все питомцы живы.

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Ранее сообщалось о возгорании на нефтяной базе в крымском городе Феодосии. Всё произошло 7 октября утром. В городе перекрыли движение на двух улицах и прекратили запуск поездов на участке Феодосия — Владиславовка, пришлось даже эвакуировать 1129 человек.

Наталья Афонина
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