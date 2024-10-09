Дым по всему городу: Мощнейший пожар вспыхнул на центральном рынке Ногинска

В подмосковном Ногинске вспыхнул пожар в здании центрального рынка. Об этом сообщает 360.ru.

На опубликованном видео клубы чёрного дома поднимаются в небо от построек. Точная причина и площадь возгорания пока неизвестны. Жители города в чатах сообщают, что дымом заволокло весь город. Экстренные службы прибыли на место и приступили к тушению.