Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 13:31

Дым по всему городу: Мощнейший пожар вспыхнул на центральном рынке Ногинска

Пожар охватил центральный рынок в Ногинске

В подмосковном Ногинске вспыхнул пожар в здании центрального рынка. Об этом сообщает 360.ru.

Пожар охватил центральный рынок в Ногинске. Видео © 360.ru

На опубликованном видео клубы чёрного дома поднимаются в небо от построек. Точная причина и площадь возгорания пока неизвестны. Жители города в чатах сообщают, что дымом заволокло весь город. Экстренные службы прибыли на место и приступили к тушению.

Более 1000 человек эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Феодосии
Более 1000 человек эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Феодосии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Urri

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров