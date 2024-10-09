Более 1000 человек эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

Из Феодосии эвакуировали 1129 человек в результате возгорания на нефтебазе. Об этом рассказал глава администрации города Игорь Ткаченко.

«Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуированы 1 129 человек. В трёх пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются», — написал Ткаченко в телеграм-канале.