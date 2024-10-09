Более 1000 человек эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Феодосии
Ткаченко: Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали 1129 человек
Из Феодосии эвакуировали 1129 человек в результате возгорания на нефтебазе. Об этом рассказал глава администрации города Игорь Ткаченко.
«Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуированы 1 129 человек. В трёх пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются», — написал Ткаченко в телеграм-канале.
На месте работает комиссия по оценке нанесённого ущерба. Общий итог планируют подвести после завершения работ. Прокуратура республики сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием. Работники уже выехали в пункт временного размещения (ПВР) для осмотра.
Напомним, что о возгорании на нефтяной базе в крымском городе стало известно 7 октября утром. Пострадавших от огня нет, специалисты МЧС работают на месте происшествия. В городе перекрыли движение на двух улицах и прекратили запуск поездов на участке Феодосия — Владиславовка.
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