В Крыму приостановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка
Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно прекратили. Об этом сообщили в Минтрансе республики.
«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно через официальные источники информации.
Как сообщал Life.ru, утром 7 октября стало известно о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина инцидента пока не выяснена. На фоне происшествия в городе перекрыли движение по двум улицам.
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