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7 октября, 09:34

В Крыму приостановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка

Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно прекратили. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно через официальные источники информации.

Из Феодосии эвакуируют около 300 человек из-за пожара на нефтебазе
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек из-за пожара на нефтебазе

Как сообщал Life.ru, утром 7 октября стало известно о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина инцидента пока не выяснена. На фоне происшествия в городе перекрыли движение по двум улицам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ALEKSANDR RIUTIN

Александра Мышляева
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