В Крыму приостановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка

Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно прекратили. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно через официальные источники информации.