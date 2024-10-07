В Феодосии из-за возгорания на нефтебазе перекрыли две улицы

В крымской Феодосии из-за возгорания на нефтебазе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

«Перекрыто движение <...> от перекрёстка с керченской трассой до района автовокзала», — написал чиновник в телеграм-канале.