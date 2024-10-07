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7 октября, 05:10

В Феодосии из-за возгорания на нефтебазе перекрыли две улицы

В крымской Феодосии из-за возгорания на нефтебазе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

«Перекрыто движение <...> от перекрёстка с керченской трассой до района автовокзала», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии стало известно утром 7 октября. Пострадавших нет, на месте работают расчёты МЧС. Причина инцидента не уточняется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Матвей Константинов
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