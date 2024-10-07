Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА над четырьмя регионами и Крымом

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны РФ, 12 из них были ликвидированы над Крымом.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.