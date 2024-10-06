Беспилотник ВСУ влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребёнок
Гладков: Украинский БПЛА влетел в окно жилого дома в Шебекинском округе
ВСУ в очередной раз атаковали Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один из украинских дронов влетел в окно жилого дома, в результате пострадал 13-летний ребёнок.
«В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у 13-летнего ребёнка царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно. <...> В доме пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад», — написал Гладков в телеграм-канале.
По словам губернатора, украинский БПЛА повредил также автомобиль и навес хозяйственной постройки. В городе Шебекино в результате обстрела ВСУ повреждена легковушка, зафиксированы локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к устранению последствий атаки после согласования с Минобороны, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селу Песчанка Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, однако произошло возгорание на территории одного из производственных предприятий. Кроме того, повреждения получило соседнее здание.
ТАСС / Евгений Мартынов