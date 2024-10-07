Из Феодосии эвакуируют около 300 человек из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии проводится эвакуация порядка 300 человек на фоне пожара на нефтебазе. Людей планируют распределить по пунктам временного размещения (ПВР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко.

«Эвакуируют порядка 300 человек. Часть людей уже разместилась в ПВР», — отметил Ткаченко.

Крымская Прокуратура уже сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием. Сотрудники ведомства выехали в ПВР.