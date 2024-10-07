Власти Феодосии назвали технической ошибкой сообщение о режиме ЧС из-за пожара
Сообщение о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, распространённое властями Феодосии на фоне пожара на нефтебазе, является технической ошибкой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Произошла техническая ошибка... Заседание комиссии еще не проводилось», — говорится в сообщении.
Напомним, о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии стало известно утром 7 октября. Пострадавших нет, на месте работают расчёты МЧС. Причина инцидента не уточняется. На этом фоне в городе перекрыли движение по двум улицам.
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