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7 октября, 06:11

Власти Феодосии назвали технической ошибкой сообщение о режиме ЧС из-за пожара

Сообщение о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, распространённое властями Феодосии на фоне пожара на нефтебазе, является технической ошибкой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Произошла техническая ошибка... Заседание комиссии еще не проводилось», — говорится в сообщении.

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Напомним, о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии стало известно утром 7 октября. Пострадавших нет, на месте работают расчёты МЧС. Причина инцидента не уточняется. На этом фоне в городе перекрыли движение по двум улицам.

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Life.ru

Матвей Константинов
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