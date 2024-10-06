Тела двух девочек нашли после пожара в подмосковной бане

В Московской области тела двух девочек нашли при тушении пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Трагедия произошла в Воскресенске, горела баня.

«Обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении.

Пожар охватил двухэтажную баню на площади 79 квадратных метров. Огонь ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники.