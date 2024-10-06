Тела двух девочек нашли после пожара в подмосковной бане
МЧС: Тела девочек 10 и 11 лет найдены при тушении пожара в бане в Воскресенске
Пожар в бане в Воскресенске, где погибли две девочки. Обложка © Telegram / МЧС России
В Московской области тела двух девочек нашли при тушении пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Трагедия произошла в Воскресенске, горела баня.
«Обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении.
Пожар охватил двухэтажную баню на площади 79 квадратных метров. Огонь ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники.
Ранее Life.ru сообщал, что умер мужчина, получивший жуткие ожоги при спасении детей из горящего театра в Екатеринбурге. Он ушёл из жизни в скорой по дороге в больницу.