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6 октября, 18:51

Тела двух девочек нашли после пожара в подмосковной бане

МЧС: Тела девочек 10 и 11 лет найдены при тушении пожара в бане в Воскресенске

Пожар в бане в Воскресенске, где погибли две девочки. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в бане в Воскресенске, где погибли две девочки. Обложка © Telegram / МЧС России

В Московской области тела двух девочек нашли при тушении пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Трагедия произошла в Воскресенске, горела баня.

«Обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении.

Пожар охватил двухэтажную баню на площади 79 квадратных метров. Огонь ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники.

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Ранее Life.ru сообщал, что умер мужчина, получивший жуткие ожоги при спасении детей из горящего театра в Екатеринбурге. Он ушёл из жизни в скорой по дороге в больницу.

Никита Никонов
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