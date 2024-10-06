Двое маленьких детей сгорели в пожаре под Челябинском

В Челябинской области при пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает МЧС в своём телеграм-канале. Трагедия произошла в городе Куса.

Тушение пожара в городе Куса Челябинской области, где погибли двое детей. Видео © МЧС России

«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли 3-летний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев», — говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства трагедии. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС. Открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар полностью потушен силами 19 специалистов и пяти единиц техники.