Двое маленьких детей сгорели в пожаре под Челябинском
В городе Куса Челябинской области потушили пожар, где погибли двое детей
В Челябинской области при пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает МЧС в своём телеграм-канале. Трагедия произошла в городе Куса.
Тушение пожара в городе Куса Челябинской области, где погибли двое детей. Видео © МЧС России
«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли 3-летний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев», — говорится в сообщении.
Выясняются обстоятельства трагедии. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС. Открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар полностью потушен силами 19 специалистов и пяти единиц техники.
Ранее тела троих детей нашли при тушении пожара в деревянной двухэтажке в Якутске. Им было от семи месяцев до 2,5 года.
Telegram / МЧС России