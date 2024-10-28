В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего ребёнка, возбуждено дело
Место нападения собак на мальчика в Петербурге. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге бродячие собаки набросились на 12-летнего ребёнка, он попал в больницу. Об этом сообщает региональный Следком.
Место нападения собак на мальчика в Петербурге. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
По информации правоохранителей, в больницу попал ребёнок из заброшенного здания на улице Мебельной. Предварительно, на него напали бродячие псы. Ему была оказана медицинская помощь.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства.
Недавно в Якутии девочка попала в больницу со рваными ранениями после нападения на неё стаи бездомных собак. Состояние пострадавшей оценивалось как крайне тяжёлое. Медики сделали всё, что было в их силах, но спасти жизнь её не удалось. СК возбудил уголовное дело. Отец девочки подметил, что в их посёлке брошенных собак больше, чем людей.