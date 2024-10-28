В Петербурге бродячие собаки напали на 12-летнего ребёнка, возбуждено дело

В Санкт-Петербурге бродячие собаки набросились на 12-летнего ребёнка, он попал в больницу. Об этом сообщает региональный Следком.

Место нападения собак на мальчика в Петербурге. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По информации правоохранителей, в больницу попал ребёнок из заброшенного здания на улице Мебельной. Предварительно, на него напали бродячие псы. Ему была оказана медицинская помощь.