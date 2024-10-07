В Якутии стая бездомных собак едва не растерзала 12-летнюю девочку

В Якутии произошло нападение на 12-летнюю девочку. Стая собак накинулась на ребёнка в посёлке Чульман. Школьницу госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, сообщает министерство здравоохранения республики.

«Министерство здравоохранения Якутии по состоянию девочки, пострадавшей от нападения собак в посёлке Чульман... девочка 2012 года рождения доставлена скорой помощью и госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами», — рассказали в пресс-службе.

Состояние ребёнка оценивают как крайне тяжёлое. Врачи продолжают бороться за жизнь девочки. Прокуратура и следственный отдел начали проводить проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.