Свора из 10 бродячих собак напала на мальчика в Оренбурге 15 сентября, 14:14 Собаки напали на мальчика в Оренбурге. Видео © Telegram / Новости Оренбурга

В Оренбурге не менее десяти собак атаковали школьника, когда он шёл по двору домой. Мальчик вовремя заметил приближающуюся стаю и начал пятиться, однако два пса настигли его и попытались укусить. Отогнать животных помог случайный прохожий. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения дворняг.

Собаки напали на мальчика в Оренбурге. Видео © Telegram / Новости Оренбурга

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на школьника в г. Оренбурге. В СМИ сообщается, что в сентябре текущего года не менее 10 бродячих собак набросились на мальчика на улице Диагностики города Оренбурга», — уточнили в ведомстве.

Сейчас региональный СК проводит проверку. Бастрыкин попросил предоставить ему доклад по факту расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что собака прокусила череп 4-летней девочке в СНТ «Ветеран» в подмосковном Солнечногорске. Малышка была госпитализирована в реанимацию. Ей провели трёхчасовую операцию, чтобы «собрать» лицо по частям. Возбуждено уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми