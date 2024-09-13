Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 07:23

«Лицо собирали по кускам‎»: Акита-ину прокусила череп 4-летней девочке в Подмосковье

Акита-ину покусала 4-летнюю девочку в СНТ «Ветеран» в Солнечногорске

Акита-ину прокусила череп 4-летней девочке в СНТ «Ветеран» в подмосковном Солнечногорске. Малышка была госпитализирована в реанимацию, сообщают СК и Прокуратура региона.

«По предварительной информации, утром 12 сентября 2024 года в СНТ «Ветеран» д. Менделеево собака породы «Акита-ину», выбежала с участка через открытые ворота и набросилась на 4-летнюю девочку», – уточнили в прокуратуре.

Как рассказали SHOT родители пострадавшей, собака без намордника напала на малышку, когда с ней гуляла бабушка. Скорую вызвала владелица акиты. Малышку увезли в детскую больницу в тяжёлом состоянии. У неё обнаружили укусы лица и травму черепа. Вчера ребёнка оперировали три часа — по словам отца, лицо буквально собирали по кускам.

Семья уверяет, что эта акита-ину уже не первый раз нападает на людей в частном секторе. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ужасающее нападение двух бойцовских собак на женщину в Севастополе попало на видео
Ужасающее нападение двух бойцовских собак на женщину в Севастополе попало на видео

Ранее Life.ru рассказал о том, что притаившийся в кустах хаски чуть не отгрыз руку ребёнку на самокате в Новосибирске. Собака внезапно напрыгнула и вцепилась в руку мальчика. Местные жители быстро оттащили пса, однако ребёнку понадобилась медицинская помощь. У него была искусана и расцарапана рука, но раны оказались неглубокими.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров