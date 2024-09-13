«Лицо собирали по кускам‎»: Акита-ину прокусила череп 4-летней девочке в Подмосковье

Акита-ину прокусила череп 4-летней девочке в СНТ «Ветеран» в подмосковном Солнечногорске. Малышка была госпитализирована в реанимацию, сообщают СК и Прокуратура региона.

«По предварительной информации, утром 12 сентября 2024 года в СНТ «Ветеран» д. Менделеево собака породы «Акита-ину», выбежала с участка через открытые ворота и набросилась на 4-летнюю девочку», – уточнили в прокуратуре.

Как рассказали SHOT родители пострадавшей, собака без намордника напала на малышку, когда с ней гуляла бабушка. Скорую вызвала владелица акиты. Малышку увезли в детскую больницу в тяжёлом состоянии. У неё обнаружили укусы лица и травму черепа. Вчера ребёнка оперировали три часа — по словам отца, лицо буквально собирали по кускам.

Семья уверяет, что эта акита-ину уже не первый раз нападает на людей в частном секторе. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».