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24 сентября, 04:48

Растерзавший отца и сына медведь расправился с десятками псов в приюте в Приморье

ТАСС: Медведь напал на собачий приют в Приморье и растерзал около 30 собак

На собачий приют в городе Лучегорск Приморского края совершено нападение медведя: животное до смерти загрызло около 30 собак. Об этом ТАСС сообщил глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак.

«Сегодня утром было нападение медведя на собачий приют в Лучегорске. Погибли около 30 собак», — прокомментировал Козак.

По словам главы округа, в настоящее время полицейские следят за местом происшествия, а охотники ведут поиск и готовятся к отстрелу хищника. Тем временем местное агентство PrimaMedia сообщает, что, предварительно, с собаками расправился тот же медведь, который ранее убил двух мужчин.

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Напомним, что накануне СУ СК РФ по Приморскому краю начало проверку по факту смерти двух мужчин, погибших в результате нападения медведя в дачном массиве под Лучегорском. Установлено, что зверь пробрался на дачный участок и загрыз отца и сына. Ранее он загрыз собаку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Scott E Read

Анатолий Цейко
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