Растерзавший отца и сына медведь расправился с десятками псов в приюте в Приморье

На собачий приют в городе Лучегорск Приморского края совершено нападение медведя: животное до смерти загрызло около 30 собак. Об этом ТАСС сообщил глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак.

«Сегодня утром было нападение медведя на собачий приют в Лучегорске. Погибли около 30 собак», — прокомментировал Козак.

По словам главы округа, в настоящее время полицейские следят за местом происшествия, а охотники ведут поиск и готовятся к отстрелу хищника. Тем временем местное агентство PrimaMedia сообщает, что, предварительно, с собаками расправился тот же медведь, который ранее убил двух мужчин.