В США 12-летний мальчик спас отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Об этом сообщает The Minnesota Star Tribune.

43-летний Райан Бейерман отправился на охоту с сыном Оуэном. На их приманку клюнул крупный чёрный медведь-барибал. Мальчик выстрелил в животное, но только ранил его, и косолапый убежал. Тогда отец с сыном пошли по его следу, но когда нашли, медведь напал на Бейермана.

Мужчина выстрелил в животное восемь раз, но промахнулся. Раненый хищник повалил охотника на землю и начал раздирать. На помощь родителю пришёл мальчик: он ещё раз выстрелил в медведя.

В итоге Бейерман вернулся из леса с разорванной щекой, травмированной рукой и подранной ногой. Его сын отделался испугом.