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23 сентября, 16:14

В США 12-летний мальчик спас отца от медведя

В США 12-летний мальчик спас отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Об этом сообщает The Minnesota Star Tribune.

43-летний Райан Бейерман отправился на охоту с сыном Оуэном. На их приманку клюнул крупный чёрный медведь-барибал. Мальчик выстрелил в животное, но только ранил его, и косолапый убежал. Тогда отец с сыном пошли по его следу, но когда нашли, медведь напал на Бейермана.

Мужчина выстрелил в животное восемь раз, но промахнулся. Раненый хищник повалил охотника на землю и начал раздирать. На помощь родителю пришёл мальчик: он ещё раз выстрелил в медведя.

В итоге Бейерман вернулся из леса с разорванной щекой, травмированной рукой и подранной ногой. Его сын отделался испугом.

Пожилая американка едва не распрощалась с жизнью, пытаясь спастись от медведя кулаками
Пожилая американка едва не распрощалась с жизнью, пытаясь спастись от медведя кулаками

Другая встреча с медведем прошла намного страшнее — зверь загрыз отца и сына в Приморье. Животное пробралось на дачный участок и убило мужчин, а также растерзало собаку.

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Wikipedia / Diginatur

Полина Никифорова
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