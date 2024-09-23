В США 12-летний мальчик спас отца от медведя
В США 12-летний мальчик спас отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Об этом сообщает The Minnesota Star Tribune.
43-летний Райан Бейерман отправился на охоту с сыном Оуэном. На их приманку клюнул крупный чёрный медведь-барибал. Мальчик выстрелил в животное, но только ранил его, и косолапый убежал. Тогда отец с сыном пошли по его следу, но когда нашли, медведь напал на Бейермана.
Мужчина выстрелил в животное восемь раз, но промахнулся. Раненый хищник повалил охотника на землю и начал раздирать. На помощь родителю пришёл мальчик: он ещё раз выстрелил в медведя.
В итоге Бейерман вернулся из леса с разорванной щекой, травмированной рукой и подранной ногой. Его сын отделался испугом.
Другая встреча с медведем прошла намного страшнее — зверь загрыз отца и сына в Приморье. Животное пробралось на дачный участок и убило мужчин, а также растерзало собаку.
Wikipedia / Diginatur