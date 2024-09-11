Пожилая американка едва не распрощалась с жизнью, пытаясь спастись от медведя кулаками

В штате Вашингтон произошёл необычный инцидент, когда 63-летняя женщина оказалась в центре столкновения с медведем-барибалом. Это случилось 1 сентября, когда Линн О'Коннор гуляла с двумя собаками в окрестностях водопада Кеттл-Фоллс. Об этом сообщает CBC News.

Прогулка О'Коннор прекратилась, когда её питомцы внезапно бросились в бегство. Оказавшись лицом к лицу с медведем, женщина, вспомнив недавние новости о том, как кто-то выжил после драки с медведем, решила действовать по тому же принципу. Она пыталась ударить медведя, надеясь, что это отпугнёт его. Её действия не оказали на зверя никакого эффекта.

Поняв, что медведь не собирается отступать, женщина легла на землю и свернулась в клубок. В этот момент медведь напал на неё. Собаки, увидев происходящее, поспешили на помощь и прогнали хищника. В результате нападения О'Коннор получила несколько травм, и ей потребовалось наложение 18 швов. Сейчас она находится дома и восстанавливается после случившегося.

Как выяснила женщина после происшествия, медведь, напавший на неё, на самом деле был самцом, а не самкой, как она предполагала, защищающей своего медвежонка. На следующий день сотрудники Департамента дикой природы штата Вашингтон нашли и ликвидировали медведя в этом районе. Напавшую медведицу найти не удалось.